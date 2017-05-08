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إيران تهدد بمهاجمة معسكرات المتطرفين في باكستان

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إيران تهدد بمهاجمة معسكرات المتطرفين في باكستان إيران تهدد بمهاجمة معسكرات المتطرفين في باكستان

مصراوي Masrawy

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ميجور جنرال محمد حس

إسلام أباد/طهران (د ب أ)

هددت إيران بمهاجمة المتطرفين في باكستان إذا لم يتوقفوا عن شن غارات عبر الحدود، بحسب تقارير إخبارية محلية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ميجور جنرال محمد حسين باقري قوله إن بعض المناطق الحدودية بين باكستان وإيران أصبحت أماكن تدريب للإرهابيين.

وقال باقري إنه رغم العلاقات الجيدة بين الدولتين، أصبح الوضع لا يطاق.

وهدد بتدمير معسكرات الإرهابين إذا حدثت المزيد من عمليات التوغل عبر الحدود.

وفي نيسان/أبريل، قتل أعضاء من جماعة جيش العدل الباكستاني الإرهابية عشرة من حرس الحدود الإيرانيين. وتهاجم الجماعة الإرهابية السنية في الأساس أهداف في إيران الشيعية.

وجرت مناقشة الهجمات أيضا عندما زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسلام أباد الأسبوع الماضي.

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