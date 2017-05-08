بالفيديو- القوات الجوية تُدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود الغربية لمصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو اليوم الاثنين، للحظة إحباط القوات الجوية، محاولة لاختراق حدود مصر الغربية.

وذكر الرفاعي- عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"- إن القوات الجوية تمكنت من تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود.​

وقالت القوات المسلحة- في بيان لها الاثنين- إنه "استمرارًا لجهود تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية".

وذكرت القوات المسلحة، أن العملية التي استمرت 48 ساعة، أسفرت عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.