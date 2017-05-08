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فيديو| التعليم: لجان بخبرات دولية تعمل على تقليل المناهج

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فيديو| التعليم: لجان بخبرات دولية تعمل على تقليل المناهج فيديو| التعليم: لجان بخبرات دولية تعمل على تقليل المناهج

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الاتجاه التعليمي المتبع في الفترة المقبلة، يركز على تنمية الأنشطة الطلابية، وتكريس القيم المجتمعية وتقليل المناهج.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "هناك لجان بخبرات دولية تعمل على تقليل المناهج، وربط مناهج المرحلة الثانوية ببنك المعرفة وتعديلها".

وتابع: "الدولة ستراعي التدرج في إصلاح منظومة الثانوية؛ للتأكيد على ثقافة التعلم، وليس مجرد الحصول على الدرجات".

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وأوضح حجازي أنه سيتم تطبيق نظام الثانوية الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي.

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التحرير

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