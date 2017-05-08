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مدير «الحماية المدنية»: نمتلك جهازا مدربا على أعلى مستوى

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مدير «الحماية المدنية»: نمتلك جهازا مدربا على أعلى مستوى مدير «الحماية المدنية»: نمتلك جهازا مدربا على أعلى مستوى

التحرير

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نظرت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسة حسونة بشأن حادث الحريق المحدود بإحدى صالات نادي الجزيرة، بحضور اللواء علي عبد المقصود، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وعدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة.

واستمعت اللجنة إلى ملخص لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية الذي أفاد بأن الحريق لم يسفر عن وفيات، وإنما نتج عنه فقط بعض التلفيات في الأجهزة والمعدات داخل إحدى صالات النادي.

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وأشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى أن الأمر  مازال قيد التحقيق، موضحًا أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تمتلك جهازًا مدربًا على أعلى مستوى، وأنها على استعداد لتقديم التدريب الكافي للمنشآت الرياضية على كافة إجراءات الحماية المدنية. 

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التحرير

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