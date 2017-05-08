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زراعة البرلمان توصي بتخفيض الغرامات على مزارعي الأرز

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زراعة البرلمان توصي بتخفيض الغرامات على مزارعي الأرز زراعة البرلمان توصي بتخفيض الغرامات على مزارعي الأرز

التحرير

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اجتمعت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب  سليمان وهدان، عمرو دوير، سيد احمد محمد، عبد الهادي بعجر، هيثم الحريري، ثروت سويلم، أحمد همام، فؤاد أباظة، عبد المنعم العليمي، ياسر سلومة، هالة أبو السعد، بشأن حظر زراعة محصول الأرز في بعض المناطق بالمحافظات، والمطالبة بتخفيض الغرامات عن مزارعي الأرز عن الموسم الزراعي السابق.

ونبه النواب إلى أن منطقة شمال الدلتا تربة رسوبية منخفضة عن سطح البحر، ومن ثم يكون من المُجدى زراعتها بمحصول مائى؛ وذلك وفقًا لتوصيات المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال.

وأوصت اللجنة بإعادة تقسيم وتوزيع مناطق الأرز بالمحافظات وتخفيض الغرامات المقررة على مزارعى الأرز في الموسم الزراعي الماضي.

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وناقشت اللجنة أيضًا، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العتمانى، وعدد 65 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983.

 

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التحرير

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