رئيس السكة الحديد يوضح سبب تصادم «قطاري الإسماعيلية»

التحرير

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قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديد، إن تصادم قطاري الركاب رقمي 953 و277 بمحطة الإسماعيلية، لم ينتج عنه إصابات أو خسائر في الأرواح؛ لأن أحدهما كان قطار فوارغ، لافتًا إلى أنه نتج عن الحادث تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 277، وخروج العربة الثانية من القطار الآخر عن القضبان، وسقوط البوجي الخلفي.

وأضاف، في تصريحات لـ"التحرير"، أن التصادم وقع نتيجة خطأ فني لأحد السائقين، منوهًا بأن القطار رقم 953 المتوجه من القاهرة إلى بورسعيد، كان متوقفا في حوش محطة الإسماعيلية، وتصادف مع ذلك تدفيع القطار رقم 277 للخلف للقيام برحلته من الإسماعيلية إلى بنها؛ ما أدى إلى تصادم مؤخرته بمقدمة القطار القادم من القاهرة.

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وأوضح "شوشة" أن قطار بنها كان خاليا من الركاب، حيث كان يستعد لبدء رحلته، بينما كان قطار القاهرة المتوجه لبورسعيد مواصلا رحلته، وأدى التصادم إلى إصابة سائق قطار بورسعيد بعد تهشم جرار القطار الذي كان يقوده وفرد أمن إدارى آخر، وتوقف حركة القطارات.