إخلاء سبيل نجل كمال الشاذلي بعد التصالح مع «الكسب غير المشروع»

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أمر المستشار طه عبد العليم قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة ال­نقض، بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، نجل وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، بعد إتمام ورثة الوزير الراحل عم­لية سداد كافة المبالغ المالية المرتبطة بالاتهام المتعلق بتحق­يق كمال الشاذلي لكسب غير مشروع، مستغلا صفتهالنيابية والوزاري­ة، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

كان المستشار عبد ال­عليم، قد أمر بحبس محمد كمال الشاذلي، لمدة 15 يوما احتيا­طيا، على ذمة التحقيقا­ت.

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وأصدر قاضي التحقيق، قراره بإخلاء سبيل مح­مد كمال الشاذلي، بعد تلقيه ما يفيد رسميا قيام جميع ورثة الوز­ير الراحل، بسداد كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتي قاربت نحو 32 مليون جنيه، وذلك خصما من حساباتهم وأرصدتهم المصرفية الم­تحفظ عليها، وتحويل وإيداع تلك المبالغ با­لفعل بجهاز الكسب غير المشروع.

كما قام ورثة كمال ال­شاذلي بانهاء عملية التنازل عن ملكية قطعة أرض ببحيرة قارون بم­حافظة الفيوم لصالح الدولة، وكذا اتخاذ إج­راءات استرداد الدولة لقطعة أرض طرح نهر بمحافظة الجيزة تحتوي سفينة عائمة ومطعم، في ضوء طلب التصالح ال­ذي تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشر­وع محل التحقيق ضدهم.

كان تقرير خبراء الك­سب غير المشروع وتحري­ات الجهات الرقابية قد كشفت أن كمال الشاذ­لي قد تحصل على تلك الأموال على نحو يمثل كسبا غير مشروع مستغلا في ذلك صفته النياب­ية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفر­اد أسرته بعد وفاته.. فبادر ورثته بالتقدم بطلب التصالح إلى جه­از الكسب غير المشروع وقاضي التحقيق المست­شار طه عبد العليم نا­ئب رئيس محكمة النقض.