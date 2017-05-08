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وزير التعليم العالي: مصر الـ 36 عالميًا في البحث العلمي

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وزير التعليم العالي: مصر الـ 36 عالميًا في البحث العلمي وزير التعليم العالي: مصر الـ 36 عالميًا في البحث العلمي

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ترتيب فى البحث العلمى الـ36 من 231 مركزًا، بينما ترتيبها فى الاستشهاد بالأبحاث هو  الـ146، مضيفًا أن الجامعات المصرية لم تحصل على براءة اختراع عام 2015.

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وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بمؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية»، الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم، اليوم الإثنين، أن نسبة تفرغ الجامعات للبحث العلمي لا تتعدى الـ40%، منوهًا أن مردود منظومة الجامعات الخاصة في البحث العلمي ضعيفة، واعدا بتخصيص ميزانية خاصة للجامعات لتطبيق البحث العلمي، متابعا  أن 130 ألف باحث وعضو هيئة تدريس يعملوا في البحث العلمي وهذا كم كبير ولكنه دون فائدة لأنه لا يوجد مؤشرات للتنمية والابتكارات الجديدة، بالمقارنة بعدد الباحثين.

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