وزير التنمية المحلية: إنشاء شركات وطنية للنظافة.. ولا نية للتعاقد مع أجنبية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة مُنتشرة في كل المحافظات، لافتًا إلى أنها مشكلة مصر كلها.

وأضاف الشريف- خلال الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، للرد على طلبات وبيانات النواب بشأن مشكلة القمامة المنتشرة في القرى والمدن- أن الأمر يتطلب تكاتف النواب، والاستفادة من أفكارهم لحلها.

وتابع الوزير: "هناك مجهود يتم بذله خلال الأيام الحالية لمواجهة الأزمة، وهناك حركة سيشعر بها المواطن على الأرض خلال الثلاثة شهور المقبلة".

وأعلن الشريف عن إنشاء شركات وطنية لتتولى مسئولية النظافة، والعمل على توفير الموارد المالية لها خلال تلك الفترة إلى حين تأسيسها، نافيًا وجود أي توجيهات للتعاقد مع الشركات الأجنبية.

واختتم وزير التنمية المحلية حديثه بالقول: "سيتم إغلاق كافة المدافن الملوثة للبيئة، وفتح مدافن صحية بديلة".