وزير التنمية المحلية: مُخطط جديد لكل محافظة قريبًا

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن مشكلة الأحوزة العمرانية وغيرها من المشكلات مثل القمامة، مستمرة منذ قرون.

وأضاف الشريف- خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الاثنين- للرد على بيانات النواب بشأن مشكلات الأحوزة العمرانية: "أتحمل المسئولية في المشكلات التي تُعاني منها مصر، ومنها تدني البنية الأساسية وغيرها".

وتابع وزير التنمية المحلية: "أسأل النواب أولًا، هل يمكننا أن نُغير الواقع إلى مستقبل أفضل، فإذا كانت الإجابة بنعم، فليس لنا بديل سوى أن نكون فريقًا واحدًا نعمل سويا في دولة تواجه الموارد المحدودة، ولكننا أمة تصنع الأمل بالعمل والعلم".

وأعلن الشريف أنه يتم حاليًا إعداد إطار للتنمية في محافظات مصر، للتعامل مع كل محافظة وفقًا لطبيعة كل منها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة الأولى لمخطط محافظة مطروح، ويتبعها باقي المحافظات في الفترة المقبلة.