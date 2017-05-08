أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الجالية التركية بألمانيا يطالب بالسماح بالاستفتاء على إعادة عقوبة الإعدام بتركيا

Google+ Print
رئيس الجالية التركية بألمانيا يطالب بالسماح بالاستفتاء على إعادة عقوبة الإعدام بتركيا رئيس الجالية التركية بألمانيا يطالب بالسماح بالاستفتاء على إعادة عقوبة الإعدام بتركيا

مصراوي Masrawy

الجالية التركية في ألمانيا

ألمانيا- (د ب أ):

طالب جوكاي صوفوأوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، بأن تسمح السلطات الألمانية بإجراء استفتاء للأتراك على إعادة عقوبة الإعدام في بلادهم.

وفي تصريحات لصحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، أعرب صوفوأوغلو عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب لمنع إجراء هذا الاستفتاء في ألمانيا، وقال:" لا يمكن أن يتم حظر مثل هذا الاستفتاء في ألمانيا ببساطة لمجرد أن السؤال لا يروق لأحد ما، كما أن هذا سيكون متعارضا مع الدستور".

في الوقت نفسه، أكد صوفوأوغلو أنه شخصيا يرفض عقوبة الإعدام.

كانت الألمانية أعلنت قبل بضعة أيام أن ألمانيا لن تسمح بإجراء استفتاء تركي محتمل حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على أن يتم في ألمانيا مثل هذا التصويت على إجراء يتعارض بشكل واضح مع دستورنا والقيم الأوروبية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

تفاصيل خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة

تفاصيل خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة

سمير غطاس يُطالب السيسي بإقالة الحكومة بعد أزمة العلاوة

سمير غطاس يُطالب السيسي بإقالة الحكومة بعد أزمة العلاوة

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»