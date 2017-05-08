رئيس الجالية التركية بألمانيا يطالب بالسماح بالاستفتاء على إعادة عقوبة الإعدام بتركيا

ألمانيا- (د ب أ):

طالب جوكاي صوفوأوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، بأن تسمح السلطات الألمانية بإجراء استفتاء للأتراك على إعادة عقوبة الإعدام في بلادهم.

وفي تصريحات لصحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، أعرب صوفوأوغلو عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب لمنع إجراء هذا الاستفتاء في ألمانيا، وقال:" لا يمكن أن يتم حظر مثل هذا الاستفتاء في ألمانيا ببساطة لمجرد أن السؤال لا يروق لأحد ما، كما أن هذا سيكون متعارضا مع الدستور".

في الوقت نفسه، أكد صوفوأوغلو أنه شخصيا يرفض عقوبة الإعدام.

كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل بضعة أيام أن ألمانيا لن تسمح بإجراء استفتاء تركي محتمل حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على أن يتم في ألمانيا مثل هذا التصويت على إجراء يتعارض بشكل واضح مع دستورنا والقيم الأوروبية".