ضبط 3 مهربين بحوزتهم 142 ألف علبة سجائر مسرطنة بالفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، كميات من السجائر المسرطنة بلغت 142 ألف علبة، مهربة من دولة ليبيا، بحوزة 3 مهربين في مدينة الفرافرة.

وكانت معلومات سرية وردت إلى مباحث قسم شرطة الفرافرة، عن عزم أحد المهربين نقل كميات كبيرة من السجائر المسرطنة والمهربة عبر ليبيا إلى محافظة بني سويف، فيما دلت التحريات إلى موقع اختباء المذكور في قرية أبو منقار الحدودية بصحراء الفرافرة.

تشكلت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد حجاج رئيس مباحث مركز شرطة الفرافرة، والملازم أول محمود جمال معاون مباحث القسم، داهمت موقع المتهم في منطقة جبلية بالقرب من قرية أبو هريرة، إلا أنه واثنين أخرين رفقته فروا أثناء المداهمة مستخدمين سيارة نصف نقل محاولين دهس القوة الشرطية التي طاردتهم وألقت القبض عليهم.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا بالواقعة، وما أسفرت عنه من ضبط السيارة ومستقليها الثلاثة: "طه. ف" 47 سنة، ونجله "أحمد" 19 سنة، مقيمان بقرية النهضة مركز الفرافرة، و"طارق. م" 19 سنة، مقيم بمدينة الفرافرة.

حرزت المضبوطات، وحرر بالواقعة المحضر رقم 495 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.