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أبو حامد يعترض على سحب "قانون الأزهر".. وعبدالعال: لا حديث عنه بعد اليوم

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أبو حامد يعترض على سحب "قانون الأزهر".. وعبدالعال: لا حديث عنه بعد اليوم أبو حامد يعترض على سحب "قانون الأزهر".. وعبدالعال: لا حديث عنه بعد اليوم

مصراوي Masrawy

النائب محمد أبو حامد

كتب- أحمد علي:
اعترض النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، التي أكد فيها: "عدم وجود أي مشروعات قوانين بالبرلمان تخص شيخ الأزهر أو المشيخة".

وقال أبو حامد، خلال الجلسة العامة اليوم: "مشروع القانون لم يتم تقديمه حتى الآن، ولا يوجد به عوار دستوري حتى يتم رفضه، مضيفًا: "عندما تقدمت عن الرغبة في تعديل المادة المراد تعديلها في قانون الأزهر، قمت بنشر القانون في 4 صحف، وكذلك على الجروبات الجماعية للنواب، وطالبت الجميع بالإطلاع على القانون وإبداء رأيهم فيه".

وتابع قائلًا: "أعلم أن أي نائب يتقدم بقانون إذا كان فيه عطب أو إهانة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة لن يُقبل"، لافتًا إلى أنه طالب الأمين العام لمجلس النواب بإبلاغه أسماء النواب الموقعين على حملة النائب أسامة شرشر، الرافضىة لقانونه حتى يستبعد أسماء النواب الموقعين على ذلك الطلب في حال توقيعهم على قانونه.

من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون في أي مسالة من المسائل التىي تناولها الدستور، وهذا حق دستوري لا غبار عليه، ولكن رئيس مجلس النواب عليه مسئولية وهو أن يدقق في أي اقتراح قبل تقديمه للجنة المختصة".

وأكد عبدالعال، أن مقترح النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أي عبارة من قريب أو بعيد بها مساس بفضيلة الأمام الأكبر، ومؤسسة الأزهر الذي نكن لها جميعا الاحترام والتقدير، مضيفًا: "استبعدت القانون لعوار دستوري، لأنه من الأفضل أن يكون هذا الاقتراح يتوقف عند هذا الحد وغلق الموضوع تماما، صفحة وطويت لا حديث فيها من قريب أو من بعيد بعد اليوم".

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