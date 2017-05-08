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الأقصر: منح 22 مستثمرًا أراضي مجانية في منطقة البغدادي

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الأقصر: منح 22 مستثمرًا أراضي مجانية في منطقة البغدادي الأقصر: منح 22 مستثمرًا أراضي مجانية في منطقة البغدادي

مصراوي Masrawy

منح 22 مستثمرًا أراضي مجانية في منطقة البغدادي

الأقصر - محمد محروس:
أعلنت محافظة الأقصر ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على أراضي مجانية بالمنطقة الصناعية في قرية البغدادي شرقي المحافظة إلى 22 مستثمرًا، ضمن خطة المحافظة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة صناعات أمنة بيئيًا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح محافظ الأقصر محمد بدر، في تصريحات صحفية، أن هيئة التنمية الصناعية استجابت بالأمس لـ 13 طلبًا بالتخصيص فيما وافقت اليوم على 9 طلبات أخرى، ليصل إجمالي الموافقات إلى 22 من أصل 29 طلبًا مقدمًا، مشيرًا إلى الثلاثاء المقبل موعدًا لإنهاء إجراءات التسليم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الأراضي المقرر تخصيصها تتراوح مساحاتها بين 300 متر و17 ألف متر، تحددها طبيعة المشروع الذي تمت الموافقة عليه.

كما أشارت نجلاء عبد العال، مدير الاستثمار بالمحافظة، إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها تضمنت مشروعات غذائية وكيمائية، ومصانع مواد بناء، وصناعات خشبية.​

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