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حركة "ماكرون" تغير اسمها إلى "الجمهورية إلى الأمام".. وتنحيه عن قيادتها

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حركة "ماكرون" تغير اسمها إلى "الجمهورية إلى الأمام".. وتنحيه عن قيادتها حركة "ماكرون" تغير اسمها إلى "الجمهورية إلى الأمام".. وتنحيه عن قيادتها

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

تنحى إيمانويل ماكرون عن قيادة حركته السياسية "اون مارش !" (إلى الأمام) البالغة من العمر عاما واحدا، بعد انتخابه رئيسا لفرنسا، وفق ما ذكر أمينها العام، ريشار فيران.
وقال فيران إن الحركة ستغير اسمها إلى "لا ريبوبليك اون مارش" (الجمهورية إلى الأمام) قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تصبح الرئيسة المؤقتة للحركة، كاثرين باربارو، التي كانت ترأس سابقا منظمة تقدم قروضا صغيرة أو متناهية الصغر.
كان ماكرون قد فاز في الجولة الحاسمة والأخيرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت أمس الأحد على مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية ماري لوبان بأكثر من 65في المئة.

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