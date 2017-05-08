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ملك البحرين يمنح السيسي "وسام الشيخ عيسى"

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ملك البحرين يمنح السيسي "وسام الشيخ عيسى" ملك البحرين يمنح السيسي "وسام الشيخ عيسى"

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ملك البحرين يمنح وسام الشيخ عيسى

المنامة - (أ ش أ):
منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الشيخ عيسي آل خليفة، وهو أرفع وسام بحريني، وذلك إمتناناً لمساندة الدائمة للبحرين، وتقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها الرئيس من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وسعيه لتحقيق وحدة الصف العربي وتبنيه للقضايا المصيرية.

صرح بذلك السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عقدا جلسة مباحثات ثنائية بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

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