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الحريري: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار للديمقراطية

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الحريري: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار للديمقراطية الحريري: فوز ماكرون برئاسة فرنسا انتصار للديمقراطية

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رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

بيروت - (أ ش أ):

اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الإثنين، أن انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد انتصارا للديمقراطية، وشرف لفرنسا والفرنسيين وهو جزء من رسالة إنسانية عظيمة للعالم تتضمن الأخوة والسلام والتسامح.

وأوضح الحريري، في برقية تهنئة بعث بها إلى ماكرون، أن العلاقات بين لبنان وفرنسا استثنائية فهي قصة الصداقة والأخوة مشتركة بين الشعبين وهي تعود لعدة قرون خلت معربًا عن اقتناعه بضرورة المحافظة على هذا التراث الثمين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "إن مساندة فرنسا المستمرة للمؤسسات اللبنانية ودعمها الثابت للمحكمة الخاصة بلبنان والمشاركة النشطة في إطار قوات اليونيفيل وفي ملف اللاجئين السوريين تعد أمورا ثمينة جدا بالنسبة لنا وقد أسهمت في تحقيق الاستقرار ببلادنا.

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