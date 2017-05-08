أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجيش يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود مع ليبيا

Google+ Print
الجيش يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود مع ليبيا الجيش يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود مع ليبيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، استهداف وتدمير عدد من السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية مع ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، "استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخبارية مؤكدة، تفيد تجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية".

شاهد أيضا

وتابع البيان "أسفرت العملية، التى استمرت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل،  فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود فى استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

المحافظين: على السودان إبعاد الاقتصاد عن الخلاف السياسي

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد منطقة آثار تونة الجبل

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي

وزير الخارجية يسلم الرئيس الغاني رسالة من السيسي