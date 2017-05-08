الجيش يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة على الحدود مع ليبيا

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، استهداف وتدمير عدد من السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية مع ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، "استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخبارية مؤكدة، تفيد تجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية".

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وتابع البيان "أسفرت العملية، التى استمرت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل، فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود فى استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".