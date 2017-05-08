اتحاد الصناعات: 8 مليارات دولار تراجع في الواردات بسبب التعويم

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قال حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، إن إجمالى حجم الصادرات ارتفع ليسجل نحو 20 مليار دولار خلال عام 2016، مقابل نحو 18 مليار دولار خلال عام 2015، بسبب تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه".

وأضاف فريد، خلال مؤتمر إطلاق مبادرة مصر تصنع، اليوم الإثنين، أن حجم الواردات انخفض بعد التعويم ليسجل نحو 57 مليار دولار خلال 2016، مقابل نحو 65 مليار دولار خلال عام 2015، أى بانخفاض سجل نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قرار التعويم ساهم في زيادة إنتاج المصانع المصرية، وتراجع حجم الاستيراد بنسبة كبيرة.

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وأوضح فريد أن مبادرة "مصر تصنع" تعتمد على مجموعة من المحاور، في مقدمتها التعاون بين المصنعين المصريين لتحقيق التكامل الصناعى، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعظيم سلاسل القيمة المضافة للصناعة المحلية، بحيث تحل المنتجات المصرية محل المستوردة، والمساهمة في سد العجز في الميزان التجاري.