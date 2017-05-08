أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اتحاد الصناعات: 8 مليارات دولار تراجع في الواردات بسبب التعويم

Google+ Print
اتحاد الصناعات: 8 مليارات دولار تراجع في الواردات بسبب التعويم اتحاد الصناعات: 8 مليارات دولار تراجع في الواردات بسبب التعويم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام فريد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، إن إجمالى حجم الصادرات ارتفع ليسجل نحو 20 مليار دولار خلال عام 2016، مقابل نحو 18 مليار دولار خلال عام 2015، بسبب تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه".

وأضاف فريد، خلال مؤتمر إطلاق مبادرة تصنع، اليوم الإثنين، أن حجم الواردات انخفض بعد التعويم ليسجل نحو 57 مليار دولار خلال 2016، مقابل نحو 65 مليار دولار خلال عام 2015، أى بانخفاض سجل نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قرار التعويم ساهم في زيادة إنتاج المصانع المصرية، وتراجع حجم الاستيراد بنسبة كبيرة.

شاهد أيضا

وأوضح فريد أن مبادرة "مصر تصنع" تعتمد على مجموعة من المحاور، في مقدمتها التعاون بين المصنعين المصريين لتحقيق التكامل الصناعى، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعظيم سلاسل القيمة المضافة للصناعة المحلية، بحيث تحل المنتجات المصرية محل المستوردة، والمساهمة في سد العجز في الميزان التجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

عميد الدبلوماسيين الأفارقة في مصر: السيسي عزَز علاقة مصر بالدول الأفريقية

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

غرفة الاتصالات: 9 شركات مصرية تشارك في المعرض المصري البحريني

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية