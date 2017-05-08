تطبيق قانون سجل المستوردين الجديد خلال أيام

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كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون رقم "7" لسنة 2017 فى شأن سجل المستوردين، وإحالته إلى مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء المجلس من الصياغة النهائية للائحة، والتصديق عليها، سيتم العمل به، متوقعا تطبيق القانون الجديد خلال أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم الإثنين، والذي ناقش آخر المستجدات الخاصة بتشريعات الاستيراد والتصدير، خاصة قانون رقم "7" في شأن سجل المستوردين.

ودعا "جابر" مجتمع الأعمال، إلى البدء في توفيق أوضاع الشركات طبقا للقانون الجديد، حتى لا يتم شطب البطاقة الاستيرادية بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن قانون "7" هو المعدل لقانون "121"، وبالتالي فور صدوره ستبدأ عمليات توفيق أوضاع الشركات، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن توفيق أوضاع الشركات طبقا للقانون المزمع تطبيقه خلال أيام، تتضمن التسجيل الجديد للشركات أو تجديد تسجيل البطاقة القديمة، في حالة عدم تغيير أو تعديل جوهري للكيان القانوني لصاحب البطاقة الاستيرادية.

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وأضاف جابر، أن إعادة توفيق الأوضاع للحصول على البطاقة الاستيرادية تتطلب زيادة تأمين البطاقة من 10 آلاف جنيه طبقا للقانون القديم، إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 ألف جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، إن القانون الجديد يهدف إلى تنقية السوق المصرى وخلق كيانات قادرة على الوفاء بالالتزامات ومعايير الجودة، مشيرا ً إلى إن الهيئة لديها 60 ألف بطاقة استيرادية حتى أوائل مارس 2017، منوها ً أن هناك عددًا من الشركات سوف تواجه معوقات كثيرة لتوفيق أوضاعها، أبرزها زيادة رأس المال وتوفيق الموقف القانوني أو تغيير مجالس الإدارات أو تغيير العلامة التجارية وبالتالى سوف ينخفض العدد بشكل كبير.

في سياق متصل كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن وزارة المالية تقوم حالياً بتنفيذ خطة إستراتيجية للربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك والضرائب مشيراً إلى أنه تم إدراج بعض البيانات إلكترونياً فى مينائى بورسعيد وشرق التفريعة ودمياط وذلك ضمن مشروع ميكنة الموانىء والربط الإلكترونى.

وأضاف "جابر" أنه يتم حالياً العمل فى منظومة الربط الالكترونى لميناء العين السخنة والإسكندرية حيث من المنتظر الإنتهاء من كافة الإجراءات والبدء فى تشغيل نظام الميكنة للمينائى بنهاية يونيو المقبل.