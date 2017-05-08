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تفاصيل اجتماع الجارحي والسعيد مع لجنتي الخطة والاقتصادية بشأن الموازنة

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تفاصيل اجتماع الجارحي والسعيد مع لجنتي الخطة والاقتصادية بشأن الموازنة تفاصيل اجتماع الجارحي والسعيد مع لجنتي الخطة والاقتصادية بشأن الموازنة

التحرير

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عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا مشتَركًا، اليوم الإثنين، مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة؛ لمناقشة التقرير المبدئي للجنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2015 / 2016.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو الجارحى؛ وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، عقب إلقاء وزراء المالية والتخطيط ، للبيان المالى و التحليلى للموازنة العامة الجديدة لعام 2017 – 2018.

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وأضاف رئيس اللجنة أن اللجان النوعية تسلمت موازنة القطاعات الخاصة بها كأرقام إجمالية من إيرادات ومصروفات، ولكن بدء عملهم مرتبط أيضا بالبيان المالي والتفاصيل الخاصة بها على مستوى كل قطاع، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تعقد كافة اللجان النوعية اجتماعات مكثفة؛ لمناقشة الموازنة بدءً من الأسبوع المقبل.

من جانبه استعرض، عمرو االجارحى؛ وزير المالية، دراسة مقارنة بين أرقام بموازنة العام المالى 2015/ 2016 والعام السابق له 2014/ 2015، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات فى زيادة مستمرة منذ عام 2010/ 2011.

وأشار وزير المالية، إلى أن بنود الدعم زادت 5 أضعاف حتى 2016/ 2017، ودعم الطاقة يتحرك فى ضوء السعر العالمى للبترول وسعر العملة.

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التحرير

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