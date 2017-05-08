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السعيد: 646 مليارا إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة

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السعيد: 646 مليارا إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة السعيد: 646 مليارا إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزير ة التخطيط ، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة 2017/2018 بلغت 646 مليار جنيه بنسبة زيادة 22% مقارنة بالعامة الماضي التي بلغت 530 مليارا.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الاستثمارات الخاصة، تستحوذ على 55% من إجمالي المستهدف، حيث تحرص على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وكشفت السعيد أن قطاع التشييد سيكون من أهم القطاعات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة لمشاركته في مشروع بناء مليون وحده سكنية وكذلك استكمال مراحل مترو الإنفاق.

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كما توقعت تحقيق قطاع الكهرباء نموا كبيرا نتيجة تعزيز الاستثمارات في مجال الكهرباء، مؤكدة أنه من المتوقع أن تحقق السياحة، معدلات نمو تصل إلى 10% فى ضوء توقعات تدفق السياحي والليالي السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع زيادة نم الصناعات التحويلية بنسبة 4%.

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التحرير

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