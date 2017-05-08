وزير التعليم العالي: نملك الأموال لدعم البحث العلمي.. لكن نفتقر للباحثين​

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مهتم بالبحث العلمي، ويقدر دوره في تقدم الدول.

وأضاف عبد الغفار، خلال فعاليات الجلسة العامة الثالثة من مؤتمر «التعليم في مصر نحو حلول إبداعية»، الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، تحت عنوان «حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم الجامعي»، أن نسبة تفرغ الجامعات للبحث العلمي لا تتعدى الـ40%، موضحًا أن مردود منظومة الجامعات الخاصة في البحث العلمي ضعيفة، ووعد بتخصيص ميزانية خاصة للجامعات لتطبيق البحث العلمي.

وأضاف أن 130 ألف باحث وعضو هيئة تدريس يعملون في البحث العلمي، وهذا كم كبير، لكنه دون فائدة لأنه لا يوجد مؤشرات للتنمية والابتكارات الجديدة، بالمقارنة بعدد الباحثين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في اتجاه، والمراكز البحثية العلمية تعمل في اتجاه آخر، وبيَّن أنه لا توجد استراتيجية سواء للدولة أو الجامعة فيما يخص البحث العلمي.

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وذكر أن ميزانية البحث العلمي تبلغ نحو 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الأموال لدعم البحث العلمي، لكن لا يوجد باحثون، أو آلية يعملون عليها.

وأشار إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من البحث العلمي لإقناع الباحث بالالتزام بما تطلبه الدولة كي تدعمه سواء في مجالات الطب والصناعة والتجارة وغيرها، معلنا بأن دعم البحث العلمي وفقا للاستحقاق الدستوري 28 مليار جنيه، ولكن على أرض الواقع تعمل الوزارة بـ2.7 مليار جنيه لكل جامعات مصر، مضيفا أن الأجور تستنزف باقي الميزانية المقررة للبحث العلمي.