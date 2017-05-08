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فودة يتواجد بالبرلمان بعد استقالة نواب جنوب سيناء أمس

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فودة يتواجد بالبرلمان بعد استقالة نواب جنوب سيناء أمس فودة يتواجد بالبرلمان بعد استقالة نواب جنوب سيناء أمس

التحرير

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حضر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برفقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتقى بالدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وأوضح المحافظ أهمية السياحة الدينية و أن تتمتع بمزارات ومعالم مميزة للسياحة الدينية على مستوى العالم، ومنها دير سانت كاترين، وجبل المناجاة، ومسجد الصحابة، وجبل الطوروغيرها من المعالم والآثار السياحية الفريدة.

وأكد أهمية توظيف مثل هذه المزارات لتنشيط السياحة الدينية فى مصر، وأهمية عقد مؤتمر لتنشيط السياحة الدينية في جنوب سيناء كخطوة لتنشيط السياحة وجذب العديد من الزائرين.

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يأتي ذلك عقب تقديم نواب جنوب سيناء أمس الأحد استقالة جماعية، لعدم تعاون المحافظ والمسئولين معهم لحل مشكلات وقضايا أهالي الدائرة.

وفي نفس السياق، هدد عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بتجميد عضوياتهم في المجلس بسبب عدم تعاون المحافظ معهم، وبطء استجابته لمطالبهم، ورفضه مقابلتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على حد قولهم.

وعقد النواب لقاء مطولا فى البهو الفرعونى، لمناقشة الخطوات التصعيدية التى سيتخذونها للرد على تجاهل المحافظ لهم، مؤكدين أن الخطوة الأولى ستبدأ بتجميد العضوية وعدم المشاركة فى أى اجتماعات للجان النوعية والجلسات العامة، فضلا عن رفض الموازنة العامة للحكومة للتعبير عن اعتراضهم على أداء المحافظ.

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التحرير

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