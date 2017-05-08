عاجل.. استنفار للجيش الإثيوبي والسوداني لحماية سد النهضة بعد تلقيهما تهديدات بضربه بطائرات فرنسية حديثة

شيماء مصطفى

كشفت مصادر استخباراتية أمنية سودانية رفيعة المستوى، عن أن الجيش الإثيوبي قام بنشر صواريخ بعيدة المدى حول سد النهضة، بعد أن تلقت بلاده تحذيرات بهجوم عسكري ضد السد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء احترازي تحسبا لوقوع هجوم فعلي بعد هذه التحذيرات.

ومن جانبه فقد أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، من خلال تقرير قام بنشره يوم أمس، على أن القوات السودانية تشارك القوات الإثيوبية، في استعداداتها على الحدود بين الدولتين تحسبا لهذا الهجوم.

وأضاف “مونيتور” من خلال نقله عن مصدر أمني سوداني، أن الجيش الإثيوبي والجيش السوداني تلقيا تحذيرات بأن هناك هجوم سيقع على سد النهضة، عن طريق استخدام طائرات فرنسية حديثة، دون الإفصاح عن مصدر التحذيرات، في حين أن موقع “فرنتيرا” أشار في تقرير قام بنشره في وقت سابق، إلى أن التوتر في العلاقات بين القاهرة والخرطوم قد يكون أرضية لحرب إفريقيا المقبلة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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