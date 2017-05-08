بالفيديو- حقيقة فوائد قص الشعر بالموس والسيف وأخيراً بالفأس

كتبت - نرمين الجلاد:

بعد التجارب الغريبة التي قام بها مصففى الشعر كاستخدام النار والسيف أستطاع مصفف الشعر الروسي دانييل إستومين من مدينة نوفوسيبيرسك تقديم خدمة غير تقليدية لزبائنه حيث يقوم بقص شعرهم بالفأس كما جاء في الموقع الفلسطيني Pnn.

يتسائل البعض عن حقيقة الافكار السائدة عن أن حرق الشعر يعالج التلف والتقصف، والموس والسيف لزيادة حجم وكثافة الشعر، كما يعمل الفأس علي نعومه الشعر ويسرع من عملية النمو.

يجيب على ذلك طارق الطحان خبير التجميل أن إستخدام المقص هي الطريقة الأفضل لتصفيف الشعر، ولا يوجد فوائد كما هو شائع للطرق الأخرى بل من الممكن أن تسبب أضرار للشعر.