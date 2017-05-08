الجيش يدفع بـ 90 سيارة سلع مخفضة يوميًا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، المهندس أحمد السيد، موافقة القوات المسلحة على الدفع بـ 90 سيارة لحوم وسلع غذائية تقرر طرحها على مواطني المحافظة بأسعار مخفضة وبشكل يومي ابتداءً من الأسبوع الجاري، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان.

وأوضح وكيل التموين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن 50 من السيارات المقرر أن يدفع بها الجيش خُصصت لمدينة شبرا الخيمة وحدها، بما يغطي كل الأحياء والتجمعات السكنية بها.

وأشار إلى أنه تحددت لتلك السيارات أماكن تمركز بالميادين العامة، والأماكن المزدحمة بالسكان في كل من مدن المحافظة، فيما يستمر العمل وفق هذه الآلية إلى نهاية شهر رمضان.​