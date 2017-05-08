"النواب" يحُيل البيان المالي للحكومة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الاثنين، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، الذي ألقاه وزير المالية على أعضاء المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبدالعال، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، إلى اللجنة، مع السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان لحضور مناقشات اللجنة.

كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار دنيه (13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، وأوضح أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وبالتوازي سيتم زيادة الانفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.​