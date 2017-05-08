دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

الرياض (د ب أ)

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، عن نجاح سفن القوات البحرية السعودية التابعة لقوات التحالف المشتركة، في رصد عدد من الألغام البحرية في السواحل اليمنية بالقرب من ميناء "ميدي".

وقالت القيادة، في بيان صدر عنها ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين، إن "الفرق المختصة أجرت فحصا لهذه الألغام، وتبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وزراعتها في هذه الأماكن من أساليب الميليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية".

وشددت قيادة التحالف، على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه تلك الممرات.

وأكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أن هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفة للقوانين الدولية، نظرا لما تشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية.

في مطلع شهر مارس الماضي، تمكنت الفرق الهندسية اليمنية والسعودية، من انتشال وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية إيرانية الصنع مختلفة الأحجام والمهام، زرعتها الميليشيات الانقلابية في سواحل منطقة ميدى