وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

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استقبل السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وفدًا من الإعلاميات الإفريقيات وذلك بمناسبة حضورهن الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات والتي يتم تنظيمها بواسطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "حاضر الإعلام الإفريقي ودور الإعلاميات الإفريقيات في تشكيل مستقبله".

استهل وكيل المجلس، اللقاء بالترحيب بالحضور على أرض مصر واصفًا إياهن بالكوكبة المتميزة من إعلاميات القارة السمراء، كما أكد سيادته على اعتزاز مصر حكومة وشعباً بما يربطها بالشعوب الافريقية الشقيقة من وشائج الأخوة، مؤكداً أن مصر تُعد جزءا أصيل من القارة السمراء وأن القارة الإفريقية تعيش داخل وجدان الشعب المصري، مشيراً إلى أن الدستور المصري الأخير قد أكد على انتماء مصر للقارة الإفريقية وقد تم ترجمة ذلك النص الدستوري بإنشاء لجنة للشئون الإفريقية لأول مرة في مجلس النواب المصري.

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وفي معرض حديثه عن تمكين المرأة، أكد أن هناك إرادة سياسية للدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة واصفًا المرأة بالعمود الفقري للدولة المصرية.

كما أكد أن الإعلام يواجه جملة من التحديات لعل أبرزها ظاهرة العولمة التى تبث أفكاراً قد لا تتناسب وخصوصية المجتمعات مما يكون له بالغ الأثر السلبي على استقرار تلك المجتمعات مما يضعنا أمام تحدي حقيقي يتمثل في كيفية النأى بالإعلام عن تلك الأفكار الهدامة وجعل الإعلام وسيلة هامة للتواصل الإيجابي بين الثقافات والشعوب بما يحترم خصوصيتها.