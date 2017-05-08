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برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

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برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

التحرير

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أعلن الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، دعا الهيئة البرلمانية لاجتماع طارئ اليوم الإثنين، لبحث أزمة المادة الخامسة من قانون العلاوة.

وطالب أبو شقة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الأمر في ظل الإمكانيات المادية وتحقيقا لمبادئ المساواة بالدستور.

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و قال فؤاد إن الهيئة تستنكر أسلوب التهديد في طي كلام وزير شئون مجلس النواب الذي لوح بسحب مشروع قانون العلاوة.

وأكد أن الشعب ونوابه لا يقبلون مثل هذه التهديد فالشعب هو مصدر السلطات.

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التحرير

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