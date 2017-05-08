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فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

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فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

التحرير

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قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن تهديد حكومة شريف إسماعيل بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أمر غير لائق سياسيا.

وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": "العلاوة هدفها امتصاص المشكلات وتعويض جزء من غلاء الأسعار، ونسبة الـ7% غير عادلة مقارنة بالغلاء الذي تشهده الأسواق، فهو رقم عشوائي ويجب أن تتم مقارنته بالأسعار حتى يكون هناك توازن".

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وتابع: " لا تلتفت للموظفين الفقراء، والأسعار تأكل الطبقة الوسطى".

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التحرير

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