هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين

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شن أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة، بسبب غياب بعض وزراءها المتكرر، وتجاهل اجتماعات اللجنة أكثر من مرة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن حظر زراعة محصول الأرز في بعض المناطق بالمحافظات والمطالبة برفع الغرامات عن مزارعي الأرز عن الموسم الزارعي السابق.

وهدد النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، بتقديم مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اعتراضا على عدم التزام وزير الري بشأن وعده الذي قطعه على نفسه أمام النواب فى اجتماع سابق للجنة، من أجل تخفيض غرامات الأرز، وانفعل، قائلا: «الوزير بيضرب بوعوده للبرلمان عرض الحائط، وده مرفوض».

وانتقد النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، اعتياد كل من وزيري الزراعة والري، تجاهل اجتماعات اللجنة وغيابهم المتكرر، مضيفا: «إحنا بنتكلم والحكومة مابتسمعش، يجب حضور الوزراء، للتسهيل في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ توصيات البرلمان».

وطالب بتوزيع الأراضي المراد زراعتها أرز في المحافظات المختلفة، لوجود بعض الأراضي غير الصالحة لزراعة الأرز بسبب نسبة الملوحة وطبيعة التربة.

وطالب النائب عصام الصافي، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والري، للوقوف على حقيقة نوع التربة التي لا تصلح سوى لزراعة الأرز فقط حتى لا يتم فرض غرامات على الفلاحين دون جدوى، وإعادة توزيع الخريطة الخاصة بالمساحة المخصص زراعتها بالأرز، بمحافظة البحيرة.

فيما وجه النائب عبد المنعم العليمي، انتقادات لاذعة للحكومة، بشآن استيراد كميات من الأرز الهندي بهدف توزيعها على البقالين التموينيين.

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ووجه رسالة لوزير التموين قائلا: «معقول يبقي عندنا أرز فائض وبنصدره، ونلاقي اللي بيستوردلنا أرز وحش بعملة صعبة».

واتتقد تحرير الحكومة محاضر لبعض المزارعين المخالفين في زراعة محصول الأرز، وفي نفس الوقت يتم استيراد الأرز الهندي غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وبدوره، طالب النائب أبو العباس التركي، بتخفيض غرامات الأرز قائلا: «برلمان الإخوان رفعها واحنا مش قادرين نخفضها».

ومن جانبها، انتقدت النائبة جواهر الشربيني، منظومة الخبز، مؤكدة إصابتها بالخلل، مضيفة أن المواطن «بقى ياخد رغيفين فقط بعدما كان يأخذ 5 يوميا».

وطالبت بضرورة استدعاء وزير التموين للرد على استفسارات النواب حول اختلاف منظومة الخبز وسبب تدني حصة الفرد في الحصول على عدد الأرغفة.