110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018

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كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وكشف التقرير أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017/ 2018 في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميا.

وأشار البيان المالي، إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.

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وتمثلت الإصلاحات وفقا للتقرير تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب.

وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط، وأعلنت الحكومة اتجاهها نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة، ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.