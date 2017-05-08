بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة

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شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائقة الجودة، الذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر، وتنفذه شركة مواصلات مصر، وذلك في محافظة الجيزة.

وأعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، عن سعادته بتوقيع هذا العقد، مؤكدا أنه بداية لأعمال جديدة في منظومة النقل العام في مصر، حيث يشارك في تنفيذ المشروع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة، وبرنامج النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في جهاز تعمير مدينة السادس من أكتوبر وجهاز التعمير بمدينة الشيخ زايد.

أضاف: "تكلفة المشروع تبلغ 7 ملايين دولار، وسيبدأ التشغيل الفعلي له خلال الربع الأول من عام 2018، بعد الانتهاء من كل التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للمشروع، ويهدف مشروع الأتوبيس ذي الخدمة المتميزة إلى إنشاء خطوط جديدة في السادس من أكتوبر والشيخ زايد بحيث تكون بديلاً مناسبا لجذب مستخدمي السيارات الخاصة، ودفعهم إلى تقليل الاعتماد عليها من خلال وسيلة نقل عصرية حديثة، ولذلك اعتمدنا اليوم على أتوبيسات عالية الجودة وذات مظهر حضاري جديد، وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال خطوط أتوبيس ذات مسارات محددة تربط السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومحيط دريم لاند ومدينة الإنتاج الاعلامي وحي الأشجار بمحطة مترو جامعة القاهرة، التي يمر بها الخط الثاني للمترو حاليا، وسيمر بها الخط الثالث في المستقبل القريب".

وقال طه: "إن الخطوات التنفيذية للمشروع تشمل إنشاء وتجهيز الجراجات والمحطات الرئيسية ونقاط التوقف على مسارات الأتوبيسات، ويأتي ذلك بالتوازي مع التعاقد على الأتوبيسات الجديدة وعددها 50، تعمل على مدى اليوم"، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر عددًا من المزايا للركاب، أبرزها خدمة الدفع الإلكتروني المسبق من خلال الكروت الذكية، وما يتبعها من خدمات ذكية أخرى مرتبطة بمعلومات الرحلة وخطوط السير والتحرك والمسافة وزمن الوصول، علاوة على توفير مكان انتظار آمن لأصحاب المركبات، الذين سيتركون سياراتهم الخاصة مقابل سعر اقتصادي يوميا، كما أن هذه الأتوبيسات المكيفة مزودة بكل وسائل الأمان والسلامة والوسائل الترفيهية مثل شاشات العرض ومخارج لشحن الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، بحيث تتيح للراكب ممارسة عمله اليومى فور صعوده إلى سلم الأتوبيس".

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وأوضح "أنه من المقرر أن تجتذب خطوط الأوتوبيس الجديدة مستخدمي السيارات الخاصة من المناطق سابقة الذكر، الذين يتنقلون يوميا أو في كثير من الأحيان إلى القاهرة الكبرى للعمل والترفيه والتسوق اليومية، وتشتمل المحطات الرئيسية الجديدة للأتوبيس على ساحة انتظار سيارات ركاب الخط المباشر الذين يرغبون في ترك سياراتهم (مقابل ثلاثة جنيهات لا غير) وركوب الخط المباشر بحيث يتم تخصيص هذه الساحة حصريا لهؤلاء الركاب ورصيف للانتظار المؤقت للسيارات".

واستطرد قائلا: "سيتم تزويد هذه المحطات بشاشات إلكترونية ذكية موضح بها توقيت مغادرة ووصول الأتوبيسات، وهي عبارة عن شاشات استرشادية ترصد توقيت الوصول والمغادرة بصورة أكثر دقة، كما أن تصميم كل محطة سيكون متماشيا مع طبيعة المكان، وستكون كل محطات الأتوبيسات عبارة عن محطات متكاملة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين".

حضر الفعاليات كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة.