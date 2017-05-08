الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

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قال مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية، إن لمصر دورًا بالغ الأهمية بالأمم المتحدة ولديها صوت قوي ينادي بتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الوفد الدائم لمصر بالأمم المتحدة يعد فعالًا ونشطًا للغاية.

وقال وهبة، إنه يأمل جذب الانتباه لإحدى القطاعات السكانية الهامة بالمنطق، مضيفًا: "تتراوح أعمار ثلث سكان الدول العربية ما بين 15 و29 سنة من العمر، فهم أملنا لمستقبل المنطقة، ويجب أن يكونوا هم محور البرامج التي نقوم بإعدادها".

وأشار في خطاب صادر عن الأمانة العامة للإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أنه فيما يتعلق ببؤر الاهتمام الكثيرة والتحديات العديدة الماثلة، فمن المهم تحديد الأولويات والقضايا الرئيسية التي يتوجب علينا مخاطبتها، وأنه في ظل الصراعات العديدة الدائرة في المنطقة، يجب التأكيد على بذل الجهود لبناء السلام.

و تطرق وهبة إلى بعض التحديات مثل التغير المناخي وخاصة في ضوء مظاهر الجفاف التي مرت بها المنطقة، ودور المرأة في التنمية والحوكمة، وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال "اعتقد أن المنظمات غير الحكومية تعد أدوات هامة في تشكيل المنطقة العربية، وأتمنى أن أساهم في تقوية دور المجتمع المدني، وبالأخص دور المنظمات الخاصة بالمرأة، إذ سيكون هذا القطاع عاملًا أساسيًا في تقدم المنطقة".

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وتابع: "سأعمل مع الحكومات، والمانحين، والزملاء في الأمم المتحدة عن كثب، وصولاً إلى الكيانات غير الدولية في كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة ضخمة كالمنطقة العربية يتطلب موازنة ضخمة كي يتمكن من مجابهة التحديات الكثيرة الماثلة والتي تواجهها الدول المختلفة، فقد بلغ إجمالي موازنة العام الماضي أكثر من 720 مليون دولار أمريكي.

وأشار وهبة إلى أن العمل مليء بالتحديات ولكنه مثير للاهتمام، "حيث أقوم بتغطية العديد من الدول التي تتراوح بين دول منخفضة الدخل مثل الصومال إلى دول متوسطة الدخل مثل مصر ودول مرتفعة الدخل مثل الإمارات العربية المتحدة".

وخلال حديثه عن مصر، أكد أنها ضمن الأصوات الحيوية المساهمة في تشكيل المنطقة العربية، قائلًا: "كعضو في مجلس الأمن، لدى مصر صوت قوي في تحديد الأولويات الخاصة بحفظ السلام داخل وخارج المنطقة".

وبعيدًا عن عملية حفظ السلام التقليدية، يوضح وهبة أن مصر تلعب دوراً رائداً على جبهات عديدة: "تعد مصر دولة فعالة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس الجوانب التقليدية، فمن ضمن تلك القضايا المرأة في السلم والأمن، وحماية التراث العالمي في ظل الصراعات المسلحة، والنزوح أو الهجرة القسرية، والاتجار بالبشر، وبناء السلام، وتنمية القارة الإفريقية".