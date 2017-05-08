عمارة: تقاعس التموين سبب انتشار حالات التسمم

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تقدم النائب أشرف عمارة بطلب إحاطة بشأن تراخي الإجراءات الرقابية على السلع التموينية بمطاعم الوجبات السريعة، مما أدى إلى انتشار الأطعمة الفاسدة بها والتي نتج عنها حالات تسمم جماعي لمواطنين تناولوا هذة الوجبات وتسببت في وفاة مواطن بمحافظة الإسماعيلية.

وقال عمارة، إن كفاءة الإجراءات الرقابية التي تقوم بها وزارة التموين وعدم جدواها في التغلب على جشع التجار وتراخيها في إحكام الرقابة على السلع التموينية المنتشرة بالأسواق أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وانتشارها بالمطاعم المختلفة، والتى تنتهي بالنهاية في بطون المصريين.

وأضاف، "في الوقت الذي من المفترض أن تسخر وزارة التموين كافة إمكانياتها لمكافحة الفساد والغش التجاري نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي وحالة التخبط في الأسواق التي يعيشها المجتمع المصري الآن، إلا أنه من الملاحظ أن وزارة التموين لم تكثف من حملاتها في هذة الفترة الحرجة ضد جشع بعض التجار لكي تتلائم جهودها مع حجم الفساد المتوقع والمُصاحب لعدم الاستقرار الاقتصادي الحادث فى الآونة الأخيرة.

وتابع: "أستغل بعض ضعفاء النفوس من التجار غياب الرقابة عليهم من قبل وزارة التموين وقاموا بالاتجار بالأطعمة الفاسدة وترويجها بالأسواق".

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وأشار النائب إلى أن آخر مسلسلات الفساد التمويني فى محافظة الإسماعيلية عندما تناول مجموعة من المواطنين وجبات من اللحوم الفاسدة بأحد أشهر مطاعم المحافظة وعلى أثرها أصُيبوا بحالات تسمم جماعى وإعياء تام وتم نقلهم إلى المستشفيات وتسببت هذة الوجبات الفاسدة فى وفاة أحد هذة الحالات فى النهاية.

وتساءل: "من المسؤول عن وفاة هذة المواطن؟، فليس التاجر الجشع الذى ورد هذة اللحوم هو المسؤول وحده، وليس العاملون بهذة المطعم وحدهم، بل المسؤول الحقيقى هو إهمال وزارة التموين وإغفالها عن القيام بواجبتها فى التصدى لهؤلاء الفاسدين وعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة وأرواح المصريين".

وأضاف النائب، "لو كانت وزارة التموين تقوم بمهامها على أتم وجه لما حدثت حالات التسمم تلك، ولما توفي هذا المواطن، فالتقصير هو القاتل الحقيقى، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تهتم لحياته وصحته؟".

واستكمل، بأنه "من المفترض أن تخرج علينا وزارة التموين لتُعلمنا بخطتها لمحاربة الفساد التمويني الذي انتشر بكثافة فى الفترة الأخيرة، كما يجب على وزارة التموين أن تُشعرنا بأنها تهتم لتيسير حياة المواطنين الاقتصادية وأن تضمن توفير احتياجات الشعب المصرى من السلع بكافة أنواعها وبجودة عالية وتقديمها له بشكل لا يشكل تهديد لصحته أو حياته".