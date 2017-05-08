وكيل "اقتصادية النواب": نرحب بخصم ٢٥٪‏ من حسابات الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة رحبت بمقترح خصم نسبة من أموال الحسابات والصناديق الخاصة تصل لـ٢٥٪‏ من حساباتها لصالح سد عجز الموازنة، وبطاقات الدعم التموينية بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأوضح الشريف، في كلمته بالجلسة العامة الاثنين، أن كثير من الجهات الإدارية كانت تُخفي الحقائق بشأن الصناديق والحسابات الخاصة على وزارة المالية، لافتًا إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزير المالية عمرو الجارحي لعرض بيانات الصناديق والحسابات الخاصة.

وذكر وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه تم تشكيل لجنة فنية بمعرفة وزارة المالية لرصد أرصدة لحسابات والصناديق الخاصة"، مضيفًا: "إحنا مش شغلتنا استخدام أدوات رقابية فقط، ويجب أن نتعاون مع الحكومة"، لافتًا إلى أن وزارة المالية عرضت ما توصلت إليه بشأن الصناديق الخاصة على اللجنة.