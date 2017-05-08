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إحالة معلمة وموظفة بالمحلة إلى النيابة لتسريبهن أسئلة امتحان

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إحالة معلمة وموظفة بالمحلة إلى النيابة لتسريبهن أسئلة امتحان إحالة معلمة وموظفة بالمحلة إلى النيابة لتسريبهن أسئلة امتحان

مصراوي Masrawy

محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر

الغربية - مروة شاهين:

قرر محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، إيقاف معلمة وموظفة بإدارة شرق المحلة التعليمية وتحويلهما إلى التحقيق أمام النيابة العامة لتسريبهما امتحان للشهادة الابتدائية على موقع التواصل "فيسبوك" أثناء انعقاد الامتحان.

وكانت غرفة عمليات امتحانات مديرية التربية والتعليم في الغربية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرق المحلة التعليمية بشأن "ع. م. ع" معلمة لغة عربية، و"س. أ. م" إخصائية تكنولوجيا بإدارة شرق المحلة التعليمية سربتا امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية على "فيسبوك" بعد ساعة من انعقاده، بالمخالفة للقوانين.

أُحيل الإخطار إلى الشؤون القانونية بالمديرية، وبالعرض على المحافظ قرر إيقاف المذكورتين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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