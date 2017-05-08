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البرتغالي روي أجاوش مديرًا فنيًا لفاركو

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البرتغالي روي أجاوش مديرًا فنيًا لفاركو البرتغالي روي أجاوش مديرًا فنيًا لفاركو

التحرير

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اعتمد مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين يشار، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول، والذي يقود الفريق خلال الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

وجاء الجهاز الفني كالتالي..

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البرتغالي روي أجاوش مديرًا فنيًا، هشام حنفي مديراً للكرة، برونو روماو مدربًا عامًا، هاني سامي مدربًا مساعدًا، عمر شعراوي مخطط أحمال، عبد السلام حسن مدربًا لحراس المرمى، محمد بخيت مدير إداري.

ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل بأندية مارتيمو وسبورتنج براجا البرتغاليين والمنتخب الأول للرأس الأخضر، وعمل مساعدًا لمدرب السابق والسد القطري الحالي فييرا أثناء توليه مسئولية فريق سبورتنج براج.

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التحرير

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