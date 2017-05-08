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كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام النصر للتعدين

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كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام النصر للتعدين كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام النصر للتعدين

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النصر للتعدين، المقرر لها بعد قليل، على استاد السلام، لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: صبري رحيل - رامي ربيعة - محمد نجيب - أحمد فتحي.

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خط الوسط: حسام غالي - عمرو السولية - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان - ميدو جابر - كوليبالي.

وجاءت دكة البدلاء..

(محمد الشناوي - محمد هاني - عمرو بركات - جونيور أجايي - أكرم توفيق - عمرو جمال - مؤمن زكريا)

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التحرير

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