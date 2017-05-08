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الأهلي يهنئ أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي لـ«فيفا»

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الأهلي يهنئ أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي لـ«فيفا» الأهلي يهنئ أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي لـ«فيفا»

التحرير

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أرسل المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برقية تهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية، إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بعد نجاحه في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المقعد الحر لقارة إفريقيا.

ويتمنى النادي الأهلي لهاني أبو ريدة كل التوفيق والنجاح في مهمته، ممثلا لكرة القدم المصرية والإفريقية.

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وفاز هاني أبوريدة، بالمقعد الحر لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، بعد أن حصل على 50 صوتًا في الانتخابات التي جرت اليوم بالبحرين، بينما حصل منافسه الكاميروني ذولكفيلي الرئيس السابق للجنة التطوير بالفيفا على 4 أصوات فقط. 

وكان الثلاثي التنزاني تينجا وسمير صبحة من موريشيوس وفرانسيس من نامبيا، قد انسحبوا من أمام هاني أبو ريدة على المقعد الحر بانتخابات المكتب التنفيذي.

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التحرير

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