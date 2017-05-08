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«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

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التحرير

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أحيت الفنانة ميريام فارس، حفل أحد أهم صانعي التليفونات المحمولة لإطلاق هاتفه الجديد في أحد الفنادق الشهيرة، و أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها منها: أمان، وأنا غير، ودقوا الطبول، وهلا هلا يا صبايا، ونفسي أقولهالك.

 

وظهرت ميريام فارس  خلال الحفل برفقة حارسها الملب بـ"المارد"، نظرًا لطول قامته وضخامة جسده، مما أثار الكثير من الجدل بين الحضور، في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عنه، ونرصد أبرز المعلومات عن مارد ميريام فارس، حسب بعض التقارير المتداولة عنه خلال التقرير التالى.

 

1- مصري الجنسية، وشهرته "بونة"

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2- متزوج ولدية طفلان، وهو الوحيد الذي يمتلك هذا الجسد في عائلته.

3- دخل "الحرس الجمهوري"، وهو في بداية العشرينيات، وكان جسمه ملفتًا، وتم الإيعاز له بحماية قائد الجيش الثاني، واستمر في ذلك فترة قاربت 3 سنوات.

4- بدأ يتولى حماية العديد من الشخصيات المهمة، كان أولهم الفنان عام 2008، وبعدها  الفنان محمد منير، الذي يرتبط معه بعلاقة وثيقة على حد وصفه.

5- في نفس العام افتتح شركة حراسات أمنية لحماية ومرافقة كبار الشخصيات سواء أكانوا أمراء أو شيوخا أو رجال أعمال ونجوما.

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