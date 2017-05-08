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كومان: سأفكر بالمغادرة حال تعاقد البايرن مع ميسي ورونالدو

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كومان: سأفكر بالمغادرة حال تعاقد البايرن مع ميسي ورونالدو كومان: سأفكر بالمغادرة حال تعاقد البايرن مع ميسي ورونالدو

التحرير

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أكد الدولي الفرنسي الشاب، كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني، أنه كان مستعد لمغادرة الفريق والانتقال لمانشستر سيتي، وذلك حسبما أفادت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين.

وقال كومان "لم أتردد في الاتصال على مانشستر سيتي أو على المدرب بيب جوارديولا، بسبب وضعي، أنا شاب أريد أن العب، وكنت مستعِد للتفكير بالمغادرة».

وتحدث عن بقائه في بايرن ميونخ، قائلًا «إذا سارت الأمور بشكل طبيعي نعم.. ربما يوقع البايرن مع ميسي ورونالدو غدًا وسأفكّر بالمغادرة، لذلك انت لا تعرف ما قد يحصل في المستقبل، وتحدثت مع الرئيس عن مشروع النادي، وعن وضعي وتمّ الاتفاق».

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وكان قد أعلن نادي بايرن ميونخ، في وقت سابق إنه فعل خيار الشراء للإبقاء على كومان، المعار من يوفنتوس الإيطالي، مع العملاق البفاري لعام 2020.

وانضم الجناح الفرنسي كومان صاحب الـ(20 عامًا)، للبايرن على سبيل الإعارة من يوفنتوس في أغسطس 2015 مع وجود خيار الشراء قبل نهاية إبريل 2017.

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التحرير

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