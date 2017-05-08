حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع الحساسة



عاطفياً: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحباء نظراً إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة



صحياً: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن الحرّ سببها

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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