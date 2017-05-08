حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تسهل الاتصالات قليلاً وتتخلص من الكثير من التناقضات والعراقيل التي كانت تعيق تقدمك المهني



عاطفياً: تعرف مغازلة جديدة او تستقطب شخصاً خلاّقاً أو تبدأ رومنسية مميزة



صحياً: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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