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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تركّز اليوم على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل

عاطفياً: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال

صحياً: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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