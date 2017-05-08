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أمين "الأعلى للجامعات": الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد للقبول بالجامعات في 2030

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أمين "الأعلى للجامعات": الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد للقبول بالجامعات في 2030 أمين "الأعلى للجامعات": الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد للقبول بالجامعات في 2030

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتبت- عايدة رضوان:

كشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن معايير القبول بالجامعات وفق خطة 2030.

وأضاف حاتم - خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية من مؤتمر "التعليم في نحو حلول إبداعية"، الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان "حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي"، اليوم الإثنين - أن الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد من أجل القبول في الجامعات في عام 2030 ولكن سيكون هناك مجموعة من الاختبارات قبل الالتحاق بالجامعة التي يريدها الطالب.

وتابع حاتم، قائلًا إن الطلاب سيخضعون لعدد من الاختبارات القطاعية قبل دخول الجامعات والتي تختلف من الكليات العملية كالطب والهندسة وكليات العلوم الإنسانية والفنون، لافتًا إلى أن عدد من الجامعات تقوم بتطبيق نظام التفكير الناقد منذ سنوات كالجامعة الأمريكية.

وأردف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن تلك الاختبارات ستمنح للطالب درجة بالإضافة إلى درجة الثانوية العامة والتي ستمكن الطالب بعدها من الالتحاق بالجامعة، لافتًا إلى أنه لكي يتم تطبيق هذا الأسلوب بحلول عام 2030 يجب أن يوجد شريك قادر على وضع تلك الاختبارات البعيدة كل البعد عن العنصر البشري، مشيرًا إلى أنه يتم - حالياً - بحث إمكانية التعاون مع اتحاد الجامعات البريطانية لتنفيذ هذا المخطط.

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