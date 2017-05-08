بالصور- أطفال بملابس هاواي يحتفلون بانتهاء دراسة الـ"كي جي"

كتبت- ميرا ماهر

قدمت إحدى المدارس بالمعادي حفل نهاية العام الدراسي للمراحل ما قبل التعليم الأساسي "الحضانة" على مسرح مكتبة المعادي.

شمل الحفل العديد من العروض المختلفة للأطفال، والتي استمدت رقصاتها من مختلف بلاد العالم، تنوعت ما بين الأفريقي والهاواي والأمريكي والأسباني والهندي.

لاقى الحفل تفاعل العديد من الأهالي الحاضرين بسبب التنظيم والعروض التي قدمها الأطفال بشكل احترافي.