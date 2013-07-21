مكياج مناسب لسهراتك الرمضانيّة

عندما يحين موعد تطبيق مكياجك الخاصّ بسهرة أو مناسبة خاصَّة، فإنَّ المكياج الدخانيّ سيكون بالتأكيد خيارك الأوّل، لأنَّه من أكثر أنواع المكياج ملاءمة للحفلات والسّهرات. ولكنّك في الشَّهر الكريم، أنت بحاجة إلى تطبيق هذا المكياج بأسلوبٍ مختلفٍ، حتّى تستطيعي إخفاء الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين، بسبب ساعات السَّهر الطويلة.

لذا يضع موقع "سيِّدتي نت" بين يديك أفضل طريقة لتطبيق المكياج الدخانيّ بأسلوب يعتمد على التلاعب بالألوان، والإكثار من تجهيزات العين حتى تخفي جميع عيوب عينيك في ما يلي:

- امزجي كريم الأساس الخاصّ بك مع نقطتين من أيّ كريم مرطِّب لتسهيل توزيع الأساس.

- ضعي طبقةً خفيفةً من الأساس أسفل عينيك، ثمّ اتبعيها بطبقة من الكونسيلر.

- ابدئي بوضع اللون الأسود على جفنك المتحرِّك فقط مع الابتعاد عن الزَّاوية الداخليَّة للعين قدر الإمكان.

- قومي بوضع طبقة ثانية من الظِّلال فوق الظِّلال السوداء، مع بقاء الأفضليّة للّون الأزرق أو الزيتي أو البنفسجي، وفقًا لملابسك؛ وليكن اللون الزيتيّ.

- ادمجي اللون الزيتيّ مع اللون الأسود بواسطة فرشاة الظِّلال الصغيرة.

- طبِّقي اللون الزيتي الفاتح على بداية الجفن الثابت، وادمجيه مع اللون الداكن بشكل دائريّ.

- ضعي طبقة من اللون الذهبيّ على الزاوية الداخليّة للجفن المتحرِّك، وادمجيه بخفَّة مع اللون الزيتيّ حتى الزاوية الداخليَّة للعين عند الغدّة الدمعيَّة.

- مشّطي حاجبيك بالفرشاة الخاصَّة بهما، ثمّ أضيفي طبقة من اللون الذهبيّ أسفل الحاجب لإعطاء إنارة للحاجب، ولإبعاد النَّظر عن منطقة أسفل العينين.

- ارسمي خطاً رفيعاً باللون الأسود، أسفل عينيك، بواسطة فرشاة مشطوفة. ثمّ ادمجيه بشكل دائريّ عند الزاوية الخارجيَّة للعين مع ظلال الجفن العلويّ.

- ضعي بعد الخط الأسود خطاً ثانياً من اللون الزيتيّ الفاتح. ثمّ اتبعي نفس الطَّريقة.

- ضعي طبقةً من الكحل داخل العين، وطبقتين من الماسكرا السوداء، وطبقة ثالثة من الماسكرا ذات اللون الزيتيّ.

- وإذا كنتِ من محبَّات المظهر اللافت، فانهي مكياج عينيك عن طريق نثر القليل من الجليتر الذهبيَّ على جفنيك العلويّين.